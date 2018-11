Konflikt kerczeński. Ukraińscy marynarze pojmani przez Rosjan przewiezieni do Moskwy

el.commendante 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

Kiedy Turcy i wspierani przez nich terroryści w Syrii zamordowali dwóch rosyjskich pilotów, to jakoś nie było płomiennych przemówień nad bestialstem Turków. Kiedy Rosjanie pojmali Ukraińców którzy bezprawnie wpłynęli na ich wody terytorialne, to polskojęzyczne szczekaczki od razu wyją na faszystowską rusofobiczną nutkę wyzywając Rosjan od najgorszych. To tylko potwierdza że Rosjanie to Żydzi XXI wieku, a polskie szczekaczki to poziom hitlerowskich gadzinówek z początku lat 30ych. Tak samo właśnie hitlerowcy szczuli przeciw Żydom, Żydów można było bić, okradać, zabijać, im nie dawano w Rzeszy prawa do obron. Tak samo próbuje się dziś zrobić z Rosjanami, wychwala się mordowanie Rosjan i pozbawia wszelkich praw do obrony granic. Na szczęście jest jedna zasadnicza różnica, Rosjanie mają potężną armię i największy na świecie arsenał jądrowy, wiec faszystowskie rusofobiczne śmiecie mogą sobie tylko na Rosjan poujada, fizycznie gó... mogą im zrobić!