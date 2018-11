Donald Trump nagle zmienia zdanie. Nie spotka się z Władimirem Putinem na G20

31.februarius 22 minuty temu Oceniono 5 razy 5

"Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wezwał NATO do wysłania okrętów wojennych w ten region."



ze szczególną prośbą o te szify zwrócił się (w trakcie wywiadu dla Bildu) do "wielkiej przyjaciółki Rosji", niejakiej Angeli z Kaźmierczaków, o czym pisali tutaj "jagor i IAR" już o 11:39, zapominając wspomnieć (i to do tego momentu; 18:55), że Pani Kanclerz oświadczyła mu bez jakichkolwiek niedomówień, że na żadne natowskie okręciki (i inne niebezpieczne zabawki) nie ma co liczyć, ale przedzwoni ona do WWP i poprosi, o jak najszybsze zwrócenie Ukrainie tych trzech pontonów pancernych, które tydzień temu Rosjanie zatrzymali, bo im śmigały po ich (Federacji Rosyjskiej) wodach terytorialnych na Morzu CZARNYM(!)



