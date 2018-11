Unia Europejska. Dziś głosowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie Jugendamtów

bart5554b 3 godziny temu Oceniono 12 razy 0

Pojawiła się szansa, by na poziomie europejskim poskromić niemieckie Jugendamty. Jednak Niemcy znaleźli „sojusznika” po stronie… Polski. Europosłanka Julia Pitera (PO) złożyła poprawki do projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego. Chce wykreślić z dokumentu wezwanie do Komisji Europejskiej o kontrolę praktyk stosowanych przez Jugendamty.



Jak informują autorzy dokumentu, projekt rezolucji powstał, bo do komisji dotarło wiele petycji w sprawie domniemanej systematycznej dyskryminacji rodziców niebędących obywatelami niemieckimi przez Jugendamty w transgranicznych sporach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i opieki nad dziećmi.



Europosłowie wzywają w nim do zapewnienia dokładnych kontroli procedur i praktyk stosowanych w niemieckim systemie prawa rodzinnego, w tym w Jugendamtach, w przypadku transgranicznych sporów rodzinnych. Apelują też do krajów członkowskich w ramach Rady UE o usprawnienie współpracy sądowej i administracyjnej oraz dialogu transgranicznego między władzami Niemiec a władzami innych państw członkowskich w tego typu sporach.



Europoseł Kosma Złotowski (PiS) opublikował dziś na Twitterze treść poprawek, jakie do projektu rezolucji złożyła Pitera. Z jednej z nich - jak informuje - wynika, że europosłanka PO chce wykreślenia z projektu rezolucji m.in. zapisu, w którym PE „wzywa Komisję Europejską do zapewnienia dokładnych kontroli procedur i praktyk stosowanych przez Niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) pod kątem ich niedyskryminacyjnego charakteru w zakresie sporów dotyczących rodzin międzynarodowych”.



niezalezna.pl/238979-jest-szansa-poskromic-jugendamty-ale-pitera-ma-swoja-wersje