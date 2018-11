31.februarius 20 minut temu Oceniono 4 razy 2

"Konflikt na Morzu Azowskim był jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia unijnych komisarzy."



Do wszystkich ciemniaków z Brukselii oraz redakcji prz ulicy ........., Niedomówionej;



Rosja dokonała tej agresji wobec trzech okrętów ukraińskich, pokojowo płynących sobie po rosyjskich wodach terytorialnych (w miejscu w których były one ZAWSZE wodami terytorialnymi Rosji, to znaczy już PRZED "aneksją Krymu"!) na

MORZU

C Z A R N Y M !!!