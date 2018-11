Konflikt kerczeński. Trump grozi, Putin mówi o prowokacji. Rosyjski okręt płynie na Morze Azowskie

qawsedrftg godzinę temu Oceniono 10 razy 2

"Obywatele proszeni są o nie fotografowanie, nie filmowanie, nieprowadzenie w internecie transmisji na żywo, ani niepublikowanie w sieciach społecznościowych treści dotyczących ukraińskiej armii." - to ciekawe, bo sam Prezydent zapowiedział ruchy wojsk:



ht tps://censor.net.ua/news/3099501/ukraina_osuschestvit_peredislokatsiyu_voyisk_dlya_zaschity_granitsy_ot_rf_poroshenko



Farsa od samego początku. Mało kogo to interesuje, wydawać by się mogło że stan wojenny to wydarzenie dramatyczne i że zmiany będą drastyczne... a tu nic się nie dzieje. Naprawdę istotna informacja to spotkanie Poroszenki z szefową MFW, tu sytuacja jest bardzo nagląca :)