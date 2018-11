Komisja Europejska nie kończy postępowania przeciwko Polsce pomimo nowelizacji ustawy o SN

Vera Jourová, czeska polityk i komisarza ds. sprawiedliwości w Komisji Europejskiej w rozmowie z Czeskim Radiem powiedziała, że KE kontynuuje działania wobec Polski ws. sądów. Pozytywnie oceniła dostosowanie się władz do decyzji Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) i zmianę ustawy o Sądzie Najwyższym. Ale to nie wystarczy.

Jourová stwierdziła, że nowelizacja w związku z decyzją TSUE nie zatrzymuje toczącej się swoim torem procedury art. 7 w sprawie łamania zasady praworządności. - (Zmiana ustawy - red.) to nie jest coś, co mogłoby wstrzymać procedurę art. 7. Więc ta debata w Radzie ds. Zagranicznych będzie kontynuowana - zapowiedziała. Sprawa ma być poruszona na spotkaniu szefów dyplomacji państw UE 11 grudnia.

"Będziemy się przyglądać"

Wcześniej nowelizację ustawy o SN komentowała unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska. - Wycofanie się rządu z części działań i to z części działań, które sam rząd w uzasadnieniu do nowego prawa uznał za łamiące zasady państwa prawa - jest czymś bardzo pozytywnym - powiedziała komisarz.

Dodała, że odpowiedzialny za tę kwestię jest wiceszef Komisji Frans Timmermans, ale cała Komisja śledzi to co dzieje się w Polsce. - Będziemy się temu procesowi przyglądać. To jest część procesu legislacyjnego za nami, część działań, więc będziemy się przyglądać temu dalej - powiedziała unijna komisarz.

W grudniu zeszłego roku Komisja Europejska - po raz pierwszy w historii - wszczęła wobec Polski procedurę zawartą w artykule 7 unijnego traktatu. KE ma zastrzeżenia co do przestrzegania przez nasz kraj reguł praworządności.