Rosja zbroi Krym. Na półwysep przewożone są nabrzeżne wyrzutnie rakietowe "Bał"

Oczywiście to czysty przypadek,że incydent miał miejsce tuż przed ważnym spotkaniem Putin-Trump.

A to pamiętacie:

"Arkadij Babczenko, który miał zginąć we wtorkowym zamachu w Kijowie … żyje, pojawił się niespodziewanie w środę na konferencji prasowej. Jego śmierć, jak się okazało została zainscenizowana przez ukraińskie spec służby,"