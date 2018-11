Ukraiński portal publikuje zdjęcie uszkodzonego przez Rosjan kutra. Ślad po pocisku

ahoj12 20 minut temu Oceniono 7 razy 5

Piekna fotka ale mam pytanie. Nic nie znaczace moze ale jednak

To skad i dokad plynely ukrainskie okrety ?

W GW 25.11.2018 o godz. 20.01 jest informacja ze plynely z Oddesy do Mariupola.

W artykule powyzej dowiadujemy sie ze chcialy wydostac sie z Morza Azowskiego na Morze Czarne. Jak na tak wazne wydazenie to raczej spory blad.

Wyglada na to ze dbalosc o szczegoly jest wprost proporcjonalna do wiarygodnosci przekazywanych informacji