Szejk kupił najdroższy obraz Leonarda da Vinci. Co stało się ze "Zbawicielem Świata"?

"Zbawiciel świata" (łac. Salvator Mundi) - obraz autorstwa Leonarda da Vinci - to najdroższy obraz w historii. Został zakupiony 17 listopada 2017 roku za rekordową kwotę 450 milionów dolarów przez saudyjskiego księcia Badera bin Abdullaha bin Mohammeda bin Farhana al-Sauda, przyjaciela następcy tronu Arabii Saudyjskiej, Muhammada ibn Salmana. Od momentu licytacji, obraz nie był widziany publicznie. Historycy sztuki obawiają się, że dzieło to mogło ulec uszkodzeniu.

Gdzie jest "Zbawiciel świata"? Naukowcy są zaniepokojeni

W rozmowie z gazetą "The Times" profesor Martin Kemp powiedział, że nikt poza rodziną królewską Arabii Saudyjskiej nie wie, gdzie znajduje się obraz, a brak informacji na temat jego lokalizacji jest niepokojący. Obawy profesora podziela konserwatorka zabytków Dianne Dwyer Modestini, która poprosiła Luwr Abu Dhabi o potwierdzenie informacji, że obraz znajduje się w dobrych rękach.

Jak informuje portal onet.pl, Departament Kultury i Turystyki w Abu Dhabi poinformował we wrześniu, że wystawienie obrazu na widok publiczny zostanie przełożone, jednak nie uzasadniono tej decyzji i nie podano innej daty pokazania dzieła Leonarda da Vinci. Media spekulują, że odsunięcie terminu odsłonięcia dzieła może mieć związek ze złym stanem obrazu. Mówi się także o tym, że muzeum w Abu Dhabi może mieć wątpliwości co do autentyczności obrazu "Zbawiciel świata".

"Zbawiciel świata" - najdrożej sprzedany obraz w historii

Obraz "Salvator Mundi" to dzieło namalowane przez Leonarda da Vinci. Olej na desce, stworzony w latach 1506–1513 dla króla Francji Ludwika XII. Obraz przedstawia Jezusa z prawą ręką wzniesioną do błogosławieństwa, trzymającego w drugiej dłoni szklaną kulę, która symbolizuje świat. Przez długi czas uważano, że obraz jest kopią pracy namalowanej przez Giovanniego Boltraffia, jednego z uczniów Leonarda, jednak po ekspertyzie czterech włoskich historyków sztuki w 2011 roku potwierdzono jego autentyczność.