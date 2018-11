Trump po ponad 24 godzinach wreszcie przemówił. Ukrainie i Rosji poświęcił kilka zdań

siwywaldi 6 minut temu Oceniono 2 razy 0

He, he...

No i co? "Wyrocznia Waszyngtońska" puściła w tej podobno WAŻNEJ dla Państwa i Świata sprawie jedynie cienkiego i cichutkiego bączka. Za to nasze dyplomatołki, od rana ciskają się jak wesz na grzebieniu, choć pan minister wzorem Wielkiego San Escobara, nawet NIE WIE, że morze nazywa się Azowskie, a nie Azorskie... :-)