Parlament poparł dekret Poroszenki. Za dwa dni Ukraina wprowadzi stan wojenny

jrb11 pół godziny temu Oceniono 8 razy 4

No mamy wadna sytuacje przed soba:

Mianowicie:

Chytra PORO-swinia majaca 5 % poparcia wyweszyla sytuacje korzystna dla siebie.

Ameryka - prawie wojna domowa globalisci przeciw nacji/panstwu

Raport MULLERA moze pograzyc prez Trumpa- bedzie rozrobka

Franja w ogniu- MIcron w rozsypce -pali sie

Anglia- May jest skonczona - anglusy przeliczyli sie liczac na ich dawne kolonie

calowanie Chin tez im nie wyszlo- wiec kleska narodowa po wyrzuceniu z Europy

Europa- nie trzyma sie kupu I elity musza za to adpowiedziec

Syria- ataki gazowe wojennych najemnikow zachodu-kompletna cisza

Rynki leca w dol



Ciekawe czy to zachodni globalisci napuscili planete Kijow na nastepna agresje czy ten upadajacy

Ukrainski faszysta spodziewajac sie losu MUsoliniego sam atakuje.

Ale to wcale takie nie istotne;

Wydaje sie ze prez PUTIN MA TEGO DOSC- ostrzegl ten caly zachod przed nastepna wojna

Krymska - Tennyson nie bedzie tym razem pisal balad. Moze nie byc do kogo pisac.

Wiec albo zachod postanowi pchac dalej tego Ukrainskiego pacana I poniesc mozliwe konsekwencje nlub rzuca go szybko na poozarcie bojac sie o wlasna skore.

Prez PUTIN pokazal ze ma dosc ciaglych atakow agresji swinstw I zaczepek I chyba wiecej nie pozwoli sobie chodzic po glowie.

Zacznie sie na dobre I zobaczymy kto mrugnie pierwszy.

Brawo prez PUTIN- jezeli ci wariaci sie nie zatrzymaja to bedzie wielkie BINGO-NUKLEARNE prawdopodobnie.

Tylko dzieki rozumowi prez Putina I jego dyplomatow jak swietny LAWROW jeszcze nie doszlo do WWIII ale dochodzi I w tej sytuacji kompletnego upadku system zachodniego I wielkiej ich przegranej pod kazdym wzgledem moga zdecydowac sie nazydowska opcje SAMSONA>

Brawo- zyjemy w ciekawych czasach.

Prezydent Putin ma tego dosyc I wiecej nie bedzie sie bawil.