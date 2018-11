superkoment pół godziny temu Oceniono 4 razy 0

Brytyjskie qrwy próbowały wysadzić ten most przy pomocy ładunków nuklearnych SADM (były na holowniku eskortowanym przez upadlińskie okręty) ale na szczęście Rosjanie powstrzymali prowokację.



Brawo!



Wkrótce prezydent Trump ujawni dokumenty o brytyjskim spisku by go obalić .



W grudniu skandal pedofilski Adama Schiffa i zarzuty prokuratora dla Clinton Foundation.



UK przygotowuje się do napaści na Rosję, Polacy zostali zwabieni w 2004 jako zakładnicy...



#QAnon