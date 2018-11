Konflikt na Morzu Azowskim. Jest nagranie ze staranowania ukraińskiego holownika

W niedzielę w okolicy Cieśniny Kerczeńskiej na Morzu Azowskim doszło do groźnej sytuacji między rosyjskimi a ukraińskimi okrętami, które chciały dostać się do Mariupola.

Nagranie ze staranowania holownika

Holownik wojskowy "Jany Kapu" oraz kutry artyleryjskie "Berdiańsk" i "Nikopol" zostały zablokowane przez rosyjskie okręty pod mostem nad Cieśniną Kerczeńską. Jan Kapu został ponadto staranowany przez należący do rosyjskiej służby granicznej okręt "Don". Wydarzenie to nagrał ktoś z rosyjskiej załogi, film trafił do sieci.

Na nagraniu słychać krzyki rosyjskich marynarzy: "uderz w niego", "weź go z prawej", "lewo na burt", "dawaj, k***a!", "dobrze!".

Cieśnina Kerczeńska Google Maps

Konflikt na Morzu Azowskim

W Cieśninie Kerczeńskiej, oddzielającej Morze Czarne od Morza Azowskiego, rosyjskie siły specjalne wczoraj ostrzelały, a następnie przejęły trzy ukraińskie okręty - dwa opancerzone kutry i holownik. Po staranowaniu holownika Rosjanie ostrzelali okręty. Rannych zostało trzech ukraińskich marynarzy. Władze ukraińskie nazwały te wydarzenia "aktem agresji Rosji". Rosjanie twierdzą, że ukraińskie okręty wtargnęły na obce wody terytorialne, łamiąc przy tym konwencje ONZ.

Dzisiaj ukraińska Rada Najwyższa ma zdecydować ws. wprowadzenia stanu wojennego, z kolei ONZ zwoła nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa.

Tymczasem siły zbrojne Ukrainy poinformowały na Facebooku, że znajdują się w stanie gotowości bojowej.