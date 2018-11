Zaostrzenie sytuacji na Morzu Azowskim. Ukraińska marynarka wojenna: Rosjanie otworzyli do nas ogień

Ukraińska marynarka poinformowała, że jeden z członków załogi ostrzelanego przez Rosjan okrętu został ranny.

Według dowództwa ukraińskiej marynarki wojennej rosyjskie służby specjalne przejęły trzy ukraińskie jednostki: "Berdiańsk", "Nikopol" i "Kapu".

Rosjanie na razie nie odpowiedzieli na oskarżenia ukraińskiej marynarki wojennej.

Rzecznik prezydenta Ukrainy Światosław Tsegołko poinformował, że Petro Poroszenko zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Służba prasowa prezydenta poinformowała, że ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na polecenie Poroszenki powiadomiło państwa grupy G7 i członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Ukraińska marynarka wojenna: Rosjanie otworzyli do nas ogień

Wcześniej głównodowodzący ukraińskiej marynarki wojennej Igor Woronczenko informował, że załogi trzech ukraińskich jednostek niemogących przepłynąć pod mostem na kontrolowanej przez Rosjan Cieśninie Kerczeńskiej znajdują się w gotowości bojowej.

Jak dodał, są one gotowe na możliwość odparcia desantu. Jednocześnie dowódca ukraińskiej marynarki wojennej poddał w wątpliwość fakt, że cywilny tankowiec blokujący cieśninę osiadł na mieliźnie - tak jak to podają Rosjanie. Ukraińskie dowództwo poinformowało też, że Rosjanie wysłali w rejon przebywania ukraińskich jednostek śmigłowce bojowe.

Wcześniej ukraińskie władze poinformowały, że kutry i okręty rosyjskiej straży granicznej zachowywały się agresywnie wobec zmierzających z Odessy do Mariupola dwóch kutrów opancerzonych i holownika ukraińskiej marynarki wojennej. Holownik został staranowany przez okręt Rosjan "Don", w wyniku czego uszkodzony został jego silnik.

Rosja od kilku miesięcy zatrzymuje statki płynące do ukraińskich portów na Morzu Azowskim. Moskwa tłumaczy, że zgodnie z traktatami ma do tego prawo i podkreśla, że w ten sposób dba o bezpieczeństwo mostu łączącego kontynent z anektowanym Krymem. Miesiąc temu działania Rosji potępił Parlament Europejski. W rezolucji zwrócono uwagę, że Moskwa prowadzi w tym rejonie nielegalne wydobycie ropy i gazu, a także chce przekształcić Morze Azowskie w „jezioro wewnętrzne”. W ocenie części niezależnych ekspertów wojskowych, utrzymujące się w rejonie Zalewu Kerczeńskiego napięcie może doprowadzić do otwartego konfliktu zbrojnego.