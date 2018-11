Napięta sytuacja na Morzu Azowskim. Rosyjski okręt staranował holownik ukraińskiej marynarki

Grupa okrętów rosyjskiej straży granicznej dokonała agresywnych działań wobec jednostek ukraińskiej marynarki wojennej na Morzu Azowskim - donosi ukraińskie ministerstwo obrony. W wyniku staranowania przez rosyjski okręt wojenny uszkodzeniu uległ holownik ukraińskiej marynarki wojennej.

Jak wyjaśniono w komunikacie ukraińskiego ministerstwa obrony - dziś rano dwa ukraińskie uzbrojone kutry artyleryjskie, oraz jeden holownik płynęły z portu w Odessie nad Morzem Czarnym do Mariupola nad Morzem Azowskim. O kursie jednostek ukraińskiej marynarki wojennej była poinformowana strona rosyjska.

Mimo to, jak czytamy, grupa rosyjskich statków wojennych i kutrów należących do rosyjskiej straży granicznej dopuściła się wobec ukraińskich jednostek działań o charakterze agresywnym. W wyniku czego holownik ukraińskiej marynarki wojennej został staranowany przez rosyjski statek wojenny należący do rosyjskiej straży granicznej. Uszkodzeniu uległ m.in. silnik holownika.

"Swoimi działaniami Rosja przekroczyła granicę"

Sytuacja na Morzu Azowskim jest napięta, zwłaszcza od czasu kiedy kilka miesięcy temu Rosjanie rozpoczęli uciążliwe kontrole statków handlowych zmierzających do ukraińskich portów. Władze Ukrainy kilkukrotnie informowały że przygotowują się do możliwego rosyjskiego ataku w basenie Morza Azowskiego. Po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję Ukraina wciąż ma dostęp do Morza Azowskiego - kilkaset kilometrów wybrzeża i portu w Mariupolu. Jednak to Rosja kontroluje ciśnieniem Kerczeńską, która jest jedynym połączeniem Morza Azowskiego z Czarnym.

Ukraiński MSZ w komunikacie oświadczył, że swoimi działaniami Rosja "przekroczyła granicę" i stała się "agresywna" i ocenił, że to złamanie międzynarodowej konwencji dot. prawa morskiego.