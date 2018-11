Przed szczytem ws. brexitu May napisała list do Brytyjczyków. Apeluje o wsparcie porozumienia

ggchmiel godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Podziwiam kunszt p. W. W. Putina. Wyrwać W. Brytanię z Unii i sprawić by szef rządu JKM apelował do obywateli by murem stanęli za jego dążeniami. Teraz czas na Polskę. Suwerenowi już oficjalnie od trzech lat Unia jest na wszelkie sposoby zohydzana. Z Nowogrodzkiej i Torunia przekaz idzie jasny. Rząd i Budyń go realizują.