Tusk szykuje się do szczytu w Brukseli. Stał w kolejce po jajka. "Będzie miał czym rzucać w May"

Oczy Europy zwrócone są na Brukselę, gdzie już jutro będą po raz kolejny ważyć się losy brexitu. Nie samą jednak twardą polityką człowiek żyje, a w sobotę w sieci pojawiło się zdjęcie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska na zakupach.

Jak donosił Mark Stone ze Sky News, Tuska "przyłapano" w kolejce w sklepie po jajka. Dziennikarz zresztą sam dopisał, że "stał w kolejce przed wielkim weekendem". Tutaj to stwierdzenie nie jest na wyrost - jeszcze w sobotę wieczorem Tusk spotka się z brytyjską premier Theresą May na dzień przed szczytem, na którym podpisana ma być ostateczna umowa brexitowa.

Zresztą samo zdjęcie dosyć szybko zaczęto komentować. "No, musi mieć coś do rzucania w May"; "udana ustawka"; "europejscy biurokraci potrzebują jeść - ale nowina" czy też dopatrzono się "plastikowej siatki w ręce Tuska".

W Brukseli finalizacja brexitu

Zgodnie z zapowiedziami służb prasowych Rady Europejskiej, w sobotę 24 listopada Tusk spotka się z May o godz. 19:15, a wcześniej brytyjska premier porozmawia z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem.

Natomiast w niedziellę od godz. 8.30 zaczną się w Brukseli rozmowy europejskich przywódców i na godz. 12 zapowiedziana jest konferencja prasowa. To wtedy najprawdopodobniej poznamy ostateczne szczegóły i warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.