Osiem tys. protestujących w Paryżu. MSW: Skrajna prawica inspiruje do przemocy

Jaka "prawica"? Napiszcie od razu "faszyści" - przecież niektórzy mieli francuskie flagi!



Dantejskie sceny we Francji! Policja użyła siły, by zatrzymać "żółte kamizelki". W ruch poszły armatki wodne i gaz łzawiący



Francuska policja użyła w sobotę gazu łzawiącego i armatek wodnych przeciw członkom tzw. ruchu „żółtych kamizelek” protestującym w Paryżu przeciw podwyżkom akcyzy na paliwo - podała agencja AFP. Minister spraw wewnętrznych Francji Chistophe Castane poinformował w sobotę, że w Paryżu wzięło udział w protestach ok. ośmiu tysięcy osób, a 23 tysiące w całej Francji.



