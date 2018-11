Angela Merkel: Państwa narodowe powinny być gotowe przekazać swoją suwerenność

srul_szmul_bajtelman_hajfa 19 minut temu Oceniono 4 razy 4

.

Z takimi tekstami, i to już teraz , naprawdę może być wojna.

.

O ile Angole uciekli z Unii w czas o tyle następni mogą mieć poważne problemy.

Bo Unia / Niemcy mogą wtedy powiedzieć - nie wypuścimy was z naszych objęć.

I co wtedy kiedy będzie sformowana europejska armia ?

Bo rozkazy będą wydawane w Brukseli, a raczej w Berlinie.

.

Lece do Biedronki po cukier i mąkę.



Bo to może być całkiem niedługo.

W Grecji na przykład, czy na Węgrzech.

.

He, he.

.