Donald Trump grozi użyciem "śmiercionośnej siły" wobec imigrantów z Ameryki Środkowej

postronny.obserwator

Powinien zacząć od tego, że Melania de facto także jest nielegalną imigrantką - początkowo pracowała na wizie turystycznej, przez co nie powinna uzyskać wizy imigracyjnej, a tym bardziej obywatelstwa amerykańskiego.

Inna sprawa, to to, że ta cała afera z "inwazją" jak on to nazywa jest po to, by odwrócić uwagę od jego prawdziwych problemów prawnych i narastających skandali. Do sprawy wsółpracy z Rosją dochodzi skandal korupcyjny z panującym księciem Arabii Saudyjskiej. Zarówno zamordowany i poćwiartowany dziennikarz z Washington Post, jak i torturowane nieco wcześniej aktywistki saudyjskie, walczące o prawa kobiet byli na ściliśle tajnej liścię przeciwników politycznych księcia, dostarczonej nielegalnie przez Jareda. Oczywiście nie bezintersowanie - miliardowy kredyt na budowę zadłużonego wieżowieca nr. 666 przy Piątej Aleji i duże zamówienia na zakup broni.