Misjonarz zginął z rąk tubylców na "zakazanej wyspie". Do tragedii doszło w Zatoce Bengalskiej

John Chau był przede wszystkim znany z odwagi, bezinteresowności i zaangażowania, które to cechy starał się łączyć z pracą chrześcijańskiego misjonarza w różnych zakątkach świata. Ten potomek chińskiego uchodźcy z czasów rewolucji przemysłowej, chętnie angażował się w programy edukacyjne, w tym piłkarskie, skierowane do dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji, m.in. imigrantów. W 2014 roku Chau udał się do Kurdystanu w północnym Iraku, aby pracować z syryjską i iracką młodzieżą, a od kilku lat pracował z birmańskimi dziećmi uchodźców w Tulsa w Oklahomie.

Ale przede wszystkim, jak wspominają 26-latka jego bliscy i znajomi z pracy, w głębi serca był odkrywcą. I tak pasja zaprowadziła go na odległą wyspę Sentinel Północny, znajdującą się w archipelagu Andamanów w Zatoce Bengalskiej. Niestety wyprawa kajakiem zakończyła się dla misjonarza tragicznie - zginął z rąk tubylców, którzy zamieszkują tę wyspę w zupełnej izolacji od świata zewnętrznego. Ta mała społeczność znana jest z atakowania obcych z łuków i oszczepów.

W środę policja potwierdziła, że Chau został zabity, a władze współpracują z antropologami, by sprowadzić ciało 26-latka z wyspy.

"Słowa nie mogą wyrazić smutku, jakiego doświadczyliśmy w związku z tą informacją. Kochał Boga, życie, pomagał potrzebującym i nie miał nic oprócz miłości dla mieszkańców wyspy" - napisała w oświadczeniu rodzina Amerykanina.

Agresywne usposobienie mieszkańców spowodowało, że władze już w 2005 roku objęły wyspę Sentinel Północny zakazem zbliżania się, o czym miał wiedzieć Chau. Z tego powodu aresztowano siedmiu rybaków, których oskarżono o pomoc w dotarciu do wyspy, ale bliscy podróżnika zwrócili się do władz o ich uwolnienie, bo jak podkreślili działał on "z własnej woli".

Dokładnie nie wiadomo, ilu tubylców zamieszkuje tę niewielką wysepkę porośniętą lasem i otoczoną rafą koralową. Maksymalnie mówi się o liczbie 500 osób, choć z powodu ich wrogiego usposobienia i obawy przed zarażeniem chorobami, na które nie są oni odporni, trudno to zweryfikować.

Jak dotąd, opisano kilka nieudanych prób nawiązania kontaktu z mieszkańcami, z czego dla dwóch rybaków, którzy z innych pobudek (byli kłusownikami - red.) zapuścili się w pobliże wyspy, zakończyło się to tragicznie. Zginęli podczas snu z rąk tamtejszych łuczników. Ich ciał nigdy nie udało się zabrać na stały ląd.