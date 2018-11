Brytyjski student skazany w Dubaju na dożywocie. "Rozprawa trwała pięć minut"

stinkingjew 5 minut temu 0

Oczywiście, że to jest reżim totalitarny i tak dalej, ALE... skoro to jest wiedza powszechna to po ciężką cholerę się tam pchać? Tak jak ten koleś w Korei Północnej, który rzekomo zerwał plakat wodza i wrócił do domu w stanie wegetatywnym. No po co? Co chcecie udowodnić? Że MACIE PRAWO? Nigdy tego nie zrozumiem.