Jemen: Tragiczny bilans. 85 tysięcy dziecięcych ofiar regularnej wojny

Tak tak watazkowie bardzo czekaja na ta zywnosc ktora im kupia glupokowaci Europejczycy nie znajacy tamtejszej kultury i obyczajow

Beda sie dluzej na pustyni tluc bo beda miec co jesc

Bo przeciez zwykli ludzie moze dostana z tego 5 %



Kiedys znajomy irakijczyk powiedzial mi ze dla ludnosci tego regionu dobry przywodce to taki ktory zabija 10 ludzi dziennie , troche gorszy ten co zabija 100 ludzi dziennie a dopiero zly to taki co zabija 1000 ludzi dziennie i wiecej