Pomnik Katyński pozostanie na swoim miejscu? Jest wstępna zgoda radnych Jersey City

We wtorek 20 listopada Rada Miejska Jersey City zatwierdziła w pierwszym głosowaniu uchwałę, na mocy której Pomnik Katyński pozostanie na stałe w dotychczasowym miejscu przy Exchange Place. Finalne głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w dniu 19 grudnia 2018 roku.

Rada Miejska Jersey City przegłosowała ustawę o Pomniku Katyńskim

Projekt uchwały, na mocy której Pomnik Katyński pozostanie na swoim miejscu, wniósł do Rady Miejskiej Michael Yun, który od początku zamieszania wokół lokalizacji pomnika był zwolennikiem pozostawienia go na dotychczasowym miejscu. Do Yuna przyłączyło się kilku innych radnych, w tym Richard Boggiano oraz James Solomon. Podczas ostatniego głosowania w Jersey City ustalono wstępnie że Rada Miejska potwierdza zaakceptowanie Pomnika Katyńskiego jako daru dla miasta, unieważnia niezrealizowaną nigdy uchwałę McC-299 o usytuowaniu monumentu między ulicami Montgomery i Washington oraz postanawia, że Pomnik Katyński pozostanie na zawsze przy Exchange Place.

Zgodnie z obowiązującym w Jersey City prawem, potrzebne są dwa głosowania, aby uchwała weszła w życie. Drugie głosowanie, które prawdopodobnie przypieczętuje los Pomnika Katyńskiego, zostało zaplanowane na 19 grudnia tego roku.

Protesty, petycje, procesy. Pomnik Katyński zostanie na swoim miejscu

Przypomnijmy, że zamieszanie wokół Pomnika Katyńskiego w Jersey City trwa od kwietnia, kiedy burmistrz miasta ogłosił, że chce usunąć pomnik z placu Exchange Place, aby utworzyć tam park. Plany burmistrza wywołały protest amerykańskiej Polonii, która domagała się referendum w tej sprawie. Sprawa trafiła do sądu hrabstwa Huston, gdzie zapadł wyrok mówiący o tym, że rada miasta nie musi ponownie głosować nad zmianą miejsca pomnika. Polonia domagała się, aby 11 grudnia odbyło się w tej sprawie referendum, z kolei Rada Miejska Jersey City 20 listopada wniosła kolejną ustawę, którą wczoraj przegłosowano. Pomnik Katyński stoi przy Exchange Place od 1991 roku.