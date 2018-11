Ważą się losy Brexitu. Theresa May z wizytą w Brukseli

Do spotkaniai May-Juncker dojdzie na kilka dni przed niedzielnym szczytem z udziałem 27 krajów na którym europejscy przywódcy mają zatwierdzić umowę brexitową, dot. warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE i deklarację polityczną nt. przyszłych relacji.

Umowa brexitowa, która została uzgodniona przez negocjatorów z Brukseli i Londynu, jest krytykowana na Wyspach Brytyjskich. Posypały się rezygnacje w brytyjskim rządzie, niepewne jest jej przyjęcie w brytyjskim parlamencie. Podobno o spotkanie z szefem Komisji prosiła premier Wielkiej Brytanii. Według doniesień medialnych, te rozmowy mogą być próbą negocjacji zapisów zwłaszcza w kwestii irlandzkiej.

Ale stanowisko 27-mki do tej pory było jasne - albo ta umowa, albo żadna.

To porozumienie jest sprawiedliwe i wyważone. Bierze pod uwagę stanowisko Wielkiej Brytanii, w szczególności udało się osiągnąć kompromis, który pozwoli uniknąć twardej granicy między Irlandią i Irlandią Północną

- mówił przed kilkoma dniami unijny negocjator Michel Barnier.

W kuluarach można usłyszeć, że pomóc w przyjęciu umowy może deklaracja ze strony 27 krajów dot. możliwie jak najszerszej oferty handlowej po brexicie. Chodzi o to, by po niedzielnym szczycie popłynął do Londynu pozytywny sygnał - skomentował jeden z dyplomatów. Cały czas trwają prace nad dokumentem, który ma być dołączony do umowy brexitowej i zapowiadać negocjacje dotyczące przyszłych relacji handlowych.