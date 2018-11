Zamordował ciężarną żonę i dwie córki. Wyrok ws. zbrodni Wattsa. "Nieludzka i bezwzględna"

W sierpniu tego roku zginęły 34-letnia Shanann Watts i córki: 4-letnia Bella i 3-letnia Celesta. Kobieta była też w ciąży z trzecim dzieckiem. Wszystkie zostały uduszone. Jak się później okazało, za zbrodnią stał mąż i ojciec, 33-letni Christopher Watts, który pracował jako producent lub asystent m.in. przy "Seksie w wielkim mieście".

Wyrok w głośnej sprawie zapadł w poniedziałek 19 listopada. Najpierw jednak Watts przyznał się do winy, w zamian za to, by nie otrzymać kary śmierci. Oskarżono go o potrójne morderstwo, a także o bezprawne przerwanie ciąży.

W trakcie rozprawy wyszło też na jaw, że 33-latek mógł planować odejść od rodziny - miał romans z koleżanką z pracy. Prokuratura podejrzewała, że zbrodnia mogła dawać mu szansę an ułożenie sobie życia na nowo.

W poniedziałek zapadł ostateczny wyrok: Christopher Watts został skazany na dożywocie. Podczas rozprawy 33-latek tylko raz coś powiedział - gdy odmówił zabrania głosu. Sędzia Marcelo Kopcow stwierdził, że makabryczna zbrodnia dokonana przez Wattsa była "najbardziej nieludzką i bezwzględną", jaka pojawiła się na jego biurku przez 17 lat.

Agencja AP odnotowuje, że 33-latek podczas ogłaszania wyroku wpatrywał się tylko w swoje kolana i zapłakał.