Bruksela. Nożownik zaatakował policjanta. Motywy sprawcy są nieznane

Jak podają lokalne media, atak nożownika mógł być atakiem terrorystycznym, jednak policja podkreśla, że wciąż jest za wcześnie, aby określić, co było motywem sprawcy.

Nożownik zaatakował policjanta. Jego motywy nie są znane

Do ataku doszło o godzinie 5:30 czasu lokalnego. Policjant został dźgnięty w szyję. Kiedy mężczyzna go zaatakował, inni funkcjonariusze strzelili do nożownika i zranili go. Do zdarzenia doszło nieopodal słynnego Wielkiego Pałacu w Brukseli. Ranny policjant trafił do szpitala. Życiu jego oraz napastnika nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak podaje "The Telegraph", nożownik jest osobą znaną policji, jednak nigdy nie był związany z zamachami terrorystycznymi. Rzeczniczka prasowa brukselskiej policji Illse Van de Keere powiedziała, że jest za wcześnie, aby wysunąć jakiekolwiek oświadczenia na temat tego, czy atak był związany z terroryzmem. Zaznaczyła także, że na chwilę obecną nie można też potwierdzić doniesień mówiących o tym, że przed atakiem nożownik krzyknął "Allahu Akbar" co oznacza "Bóg jest wielki".