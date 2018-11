Hiszpania. Niedaleko Barcelony wykoleił się pociąg. Nie żyje co najmniej jedna osoba

O tragicznym wydarzeniu informują hiszpańskie media. Jak podaje dziennik "El País", pociąg wykoleił się około godziny 6:15. Do wypadku doszło nieopodal Barcelony, na terenie gminy Vacarisses.

Niedaleko Barcelony wykoleił się pociąg. Nie żyje jedna osoba

Jak podają hiszpańskie media, pociąg linii R4 przewoźnika Rodalies Catalunya wykoleił się z powodu osuwiska, które powstało w wyniku intensywnych deszczy. Pociąg składał się z sześciu wagonów, w których znajdowało się ok. 150 pasażerów. Jak podają hiszpańskie media, dwa ostatnie wagony oderwały się od składu i spadły z torowiska. W wyniku wypadku zginęła co najmniej jedna osoba. Służby ratunkowe przekazały informacje o 44 rannych, spośród których trzy osoby są poważnie ranne.

Służby porządkowe usuwają skutki wykolejenia pociągu. Tragiczna sytuacja na torowisku niedaleko Barcelony powoduje liczne opóźnienia innych pociągów, sięgające ponad 30 minut. Ruch w okolicy torowiska, na którym doszło do wypadku został zablokowany, zorganizowano tymczasową komunikację zastępczą. Na miejsce wypadku przyjechało 14 zastępów straży pożarnej, 11 karetek pogotowia ratunkowego oraz 7 patroli policyjnych. Podróżnych ewakuowano do autobusów na stacji Renfe w mieście Terrassa lub do hali sportowej Vacarrisses, gdzie mogą skorzystać z pomocy psychologa.