Według dziennika Le Figaro w akcji protestu udział bierze ponad 120 tysięcy osób.

W jednym z miasteczek Owernii protestujący zablokowali przejazd samochodowi, którym matka wiozła swoją córkę do lekarza. Nie zapanowała ona nad pojazdem i wjechała w tłum zabijając 50-letniego mężczyznę. Z kolei w miejscowości Hazebrouck, na północy kraju, w manifestantów blokujących drogę wjechała furgonetka, ciężko raniąc dwie osoby.

W Paryżu zablokowane zostały między innymi przejazdy przez Plac Republiki i Port Maillot na paryskiej obwodnicy.

Akcja protestu spotkała się z dużym oddźwiękiem w mediach społecznościowych, wśród klasy średniej, zwłaszcza tej, która odczuwa wzrost cen i spadek siły nabywczej. Akcję poparła też część Partii Republikańskiej.

Rząd zmobilizował dzisiaj dodatkowych 4 tysiące żandarmów i oddziałów prewencji. Właśnie w Owernii użyły one gazu łzawiącego do pacyfikacji tłumów.

Według zapowiedzi francuskich władz, od 1 stycznia, cena benzyny ma wzrosnąć o 3 centy za litr, a ropy - 6,5 centa za litr. Wzrost cen to konsekwencja wprowadzenia przez rząd nowego ekologicznego podatku związanego z emisją CO2.