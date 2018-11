CIA nie ma wątpliwości: Zabójstwo dziennikarza zlecił saudyjski następca tronu

Konkluzja raportu CIA na temat odpowiedzialności Księcia Salmana oparta jest na materiałach wywiadowczych z kilku źródeł, w tym nagraniu rozmowy telefonicznej Dżamala Chaszodżdżiego z ambasadorem Arabii Saudyjskiej przy ONZ Chalidem bin Salmanem, który jest bratem saudyjskiego następcy tronu. To on powiedział zamordowanemu później dziennikarzowi, by udał się do Turcji po dokumenty do sprawy rozwodowej i zapewnił, że będzie bezpieczny. Do konsulatu w Stambule przybyło wówczas 15 Saudyjczyków, którzy zamordowali Chaszodżdżiego.

CIA oceniło, że tego rodzaju operacja nie mogłaby się odbyć bez wiedzy i akceptacji Księcia Salmana. Konkluzja raportu CIA daje argumenty członkom Kongresu, którzy opowiadają się za nałożeniem surowych sankcji wobec Arabii Saudyjskiej. Uważają oni, że nałożone przez Biały Dom sankcje na 17 Saudyjczyków, zamieszanych w morderstwo, są niewystarczające. Kongresmani postulują dużo surowsze konsekwencje, w tym wycofanie się ze sprzedaży uzbrojenia dla Arabii Saudyjskiej. Prezydent Donald Trump sprzeciwia się tego rodzaju krokom.