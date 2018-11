Zaginiony okręt podwodny "San Juan" odnaleziony na dnie. Rok po tym jak zaginął

O finale trwającej rok akcji poszukiwawczej poinformowało na Twitterze argentyńskie ministerstwo obrony. Okręt, na północ od Wysp Falklandzkich, odnalazła prywatna amerykańska kompania poszukiwawcza Ocean Infinity.

"Ministerstwa obrony oraz marynarki wojennej informują, że analiza obiektu, wykrytego za pomocą zdalnie sterowanego aparatu, na głębokości 800 metrów, potwierdziła odnalezienie okrętu San Juan" - czytamy w komunikacie argentyńskich władz.

Kontakt z jednostką, na której pokładzie znajdowało się 44 członków załogi, urwał się 15 listopada 2017 roku. Chwilę wcześniej dowódca okrętu informował, że doszło do awarii. Przez chrapy (system rur umożliwiających pobieranie powietrza do zasilania silników z powierzchni, podczas gdy sam okręt jest pod wodą) do wnętrza jednostki wlała się woda i przedostała się do dziobowego przedziału baterii. W wyniku spięć wybuchł pożar, który załoga zdołała ugasić. Okręt kontynuował marsz do bazy w ciężkim sztormie.

Poszukiwania wszczęto dopiero po trzech dniach, kiedy okręt nie dawał znaku życia.

Argentyńskie ekipy poszukiwawcze oficjalnie zaprzestały operacji dwa tygodnie później.