Watykan. Papież Franciszek wprowadził zmiany w tekście modlitwy "Ojcze Nasz"

A to kolejna zmieniona modlitwa:



Wierzę w Boga Ojca Rasputina Wszechmogącego,

stworzyciela Przenajświętszych Ogłupideł:

Radia Maryja, Telewizji Trwam i Naszego Dziennika,

i w Jarosława Zbawcę, Prezesa Polski,

Syna Jego Umiłowanego, Pana Naszego,

któren się niepokalanie począł z wody i z Ducha Świętego,

narodził się z Jadwigi Świątobliwej,

umęczon, wyśmian, skompromitowan i wygwizdan pod Tuskiem Premierem,

obrażon, a nie przeproszon, upokorzon i moralnie pogrzebion,

za sprawą fałszowanych wyborów na długie lata zstąpił do piekieł.

Na chwilę zmartwychwstał,

aby tryumfalnie przemawiać ex cathedra z wysokości toruńskich niebios,

siedząc po prawicy Boga Ojca Rasputina Wszechmogącego.

Stamtąd wraz z Nim sądzi i opluwa

żywy i umarły zdemoralizowany, podły i animalny element najgorszego sortu.

Wierzę w Duda Świętego,

któren wraz z Ojcem Rasputinem Wszechmogącym i Jarosławem Zbawcą

stanowi jedność w Trójcy.

Wierzę w Spiritus Sanctus,

któren pod postacią Spiritus Profanus

prowadzi Gdańskiego Arcypasterza Danieli do świętości,

i sprawia, że białe jest czarne, a czarne jest białe.

Wierzę w przenajświętszy PiS powszechny,

w jego prawość i sprawiedliwość,

w zamach, spisek, hel, trotyl i latającą kosiarkę do brzóz,

w pękające parówki, wybuchające stodoły i zgniatane puszki po piwie,

w moherów niewyczerpane portfele,

w prawdomówność premiera i winę Tuska,

w IV RP narodziny i jej żywot wieczny.

Amen.