Protesty po wyroku w sprawie gwałtu na 17-letniej Irlandce. "Miała na sobie koronkowe stringi"

Jasne, że same stringi jeszcze nie oznaczają zgody na seks. Ale tak samo oświadczenie kobiety "ten pan mnie zgwałcił" nie może z automatu powodować, że ktoś idzie na 5 lat do pudła. 5 lat w pudle to jednak poważna nieprzyjemność, nawet gorsza niż seks.

Nie może być tak, żeby fajna randka i 5 lat w pudle były oddalone od siebie tylko o milimetry. Jak ktoś wciągnie w krzaki i zgwałci obcą kobietę w parku, to jasna sprawa. Ale może być tak, że 90% kobiet oczekuje, że facet będzie w sypialni zdecydowany i dominujący, ale 90% facetów będzie się ciągle upewniać "czy mogę ci rozpiąć stanik", "czy jesteś pewna, że tego chcesz", "może zaczekajmy z tym seksem, bo przecież dużo piłaś, nie jestem pewien, czy powinniśmy"? Każda kobieta będzie musiała oświadczać "tak - potwierdzam - chcę mieć z tobą stosunek, zgadzam się również na to i tamto"? Więc może zastosować jakieś kompromisowe rozwiązanie, że jak się na 100% nie chce seksu, to nie idzie się w stringach po randce na chatę do jakiegoś nowo poznanego mężczyzny, a jak się chce seksu to się idzie i duża szansa, że nie będzie marudził, pytał się, upewniał, tylko ostro zabierze się do działania.