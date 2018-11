Rewolucja wagi ciężkiej. Kilogram przestał ważyć kilogram. Teraz naukowcy zmienią jego wzór

W 1889 roku w Sèvres pod Paryżem zebrała się I Międzynarodowa konferencja Miar i Wag. Przyjęto wtedy dokument, w którym ustalono "z całą dokładnością i rzetelnością, na jaką pozwala obecny stan nauki", dwie fundamentalne kwestie - ile waży kilogram i ile mierzy metr. A dokładnie - specjalnie stworzone wzorce tych miar.

Stworzono dwa przedmioty - pręt, wzorzec metra, oraz walec o średnicy i wysokości ok. 39 mm - wzorzec kilograma. Oba wykonane ze stopu platyny (90 proc) z irydem (10 proc.). Od tego czasu metr został zdefiniowany na nowo i dziś wzorcem jest nie metalowy przedmiot, a odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299792458 sekundy.

Jednak gdy metr i inne jednostki zyskały nowe wzorce oparte na fizyce, kilogram pozostał niezmieniony. Do dziś każdy kilogram - czy to cennego metalu, czy ryżu - powinien być zgodny z wzorcem wzorcem z 1889 roku, nazywanym "Wielkim K". Platynowy cylinder jest przechowywany w sejfie pod potrójnym kloszem w siedzibie Międzynarodowego Biura Miar i Wag Sèvres. Aby otworzyć sejf, potrzebne są trzy różne klucze, przechowywane w różnych miejscach, w tym jeden poza Francją.

Kilogram schudł

Oczywiście, w praktyce kalibracja wag na całym świecie do Wielkiego K jest niemożliwa. Dlatego wykonano dokładne kopie wzorca kilograma, które raz na kilkadziesiąt lat są udostępniane państwom, by te tworzyły swoje kopie. Co około 40 lat lat oryginalne wzorce są porównywane z pierwszym wzorcem kilograma Ta sytuacja nie jest zbyt praktyczna. Do tego pojawił się poważny problem - oryginalny kilogram... nie waży już dokładnie kilogram, a masa kopii różni się od niego i od siebie.

Wzorzec z Sèvres był wyjmowany z ochronnego sejfu tylko cztery razy w ciągu ostatnich 130 lat. Po raz ostatni - szybciej, niż wynika z przyjętego zwyczaju - w 2014 roku, w ramach przygotowań do zmiany definicji. Według najbardziej aktualnych pomiarów kilogram "schudł" i waży 50 mikrogramów (trochę więcej niż waży jedna rzęsa) mniej, niż w 1889 roku (choć możliwe też, że to porównywane z nim wzory "przytyły" - naukowcy nie są pewni)

Zmiana może wydawać się mała. Jednak pamiętajmy, że metalowy walec jest definicją kilograma - zatem jeśli zmieniła się jego masa, to teoretycznie każda inna miara kilograma stała się błędna. To różnica niewidoczna przy prostych przedmiotach, jednak od kilograma wywodzą się wszystkie inne miary - od ton po nanogramy. Dla naukowców taki brak precyzji jest nieakceptowalny.

Stały kilogram dzięki stałej Plancka

Dlatego naukowcy postanowili poszukać wzorca opartego na stałych fizycznych, a nie pojedynczym przedmiocie. 13 października naukowcy i przedstawiciele 60 państw zebrali się na 26. Międzynarodowej konferencji Miar i Wag w Wersalu, by podjąć w tej sprawie decyzję. W piątek jednogłośnie zagłosowali, by zmienić definicję kilograma.

Nowy, niezmienny wzorzec kilograma będzie oparty na stałej Plancka. To jedna z podstawowych stałych fizycznych, czyli wielkości, które nie zmieniają się w czasie i przestrzeni. Do dokładnego pomiaru wartości stałej Plancka konieczne było urządzenie zwanym wagą prądową Kibble'a. Wykorzystuje ona pole elektromagnetyczne do pomiaru masy. Tak, jak tradycyjna waga porównuje masę dwóch przedmiotów, tak waga Kibble'a porównuje przedmiot do energii potrzebnej do jego zrównoważenia. Taki wzorzec kilograma nie będzie wymagał sejfu, trzech kluczy i skomplikowanych porównań co 40 lat. Będzie dostępny wszędzie i w każdej chwili.

Polski Główny Urząd Miar podaje, jak będzie brzmieć nowa definicja:

Wygląda na dużo bardziej skomplikowaną, niż fizyczny przedmiot - ale ułatwi życie naukowcom. Zmiana nie będzie zauważalna w codziennym życiu - nie trzeba będzie kalibrować wag w łazienkach i zmieniać opisów na opakowaniach w sklepie. Jednak dla państwowych instytucji, które odpowiadają za miary, dla międzynarodowego handlu, gdzie posługuje się tysiącami ton, oraz dla naukowców, to mała rewolucja.

Wyzwanie dla... nauczycieli

To także koniec międzynarodowych wzorców z Sèvres. Tak, jak wcześniej platynowy metr, tak i niewielki kilogram staną się niepotrzebne.

- To bardzo ważny i ekscytujący moment. Jest mi może trochę smutno z powodu tej zmiany - przyznał w BBC Purdey Williams z Narodowego Laboratorium Fizyki. Stwierdził on, że ma "dziwne przywiązanie do kilograma". - Ale to bardzo ważny krok w przód, a nowy system będzie działał lepiej. Nie mogę się doczekać - dodał. Zatwierdzone w Wersalu zmiany wejdą w życie 20 maja 2019 roku.

Dobra wiadomość jest również taka, że obecne jednostki miar będą oparte na solidniejszych i bardziej uniwersalnych podstawach, a jeśli w kosmosie, poza kulą ziemską, istnieje życie, to będziemy mogli prowadzić z nimi bezproblemową wymianę handlową, opartą na nowej definicji kilograma.

- czytamy na stronie Głównego Urzędu Miar. Urząd zauważa też, że zmiana będzie stanowić wyzwanie dla... nauczycieli, którzy od przyszłego roku będą musieli na wyjaśniać, czym jest kilogram w oparciu o skomplikowane pojęcia z zakresu fizyki kwantowej.