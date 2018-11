Korea Północna: Kim Dzong Un obserwował testy nowej broni. "Nie ukrywał radości"

Kim Dzong Un miał dokonać inspekcji poligonu Akademii Nauk Obrony Narodowej i obserwować test niedawno opracowanej najnowocześniejszej broni. Nie ma pewności co do tego, jaka to broń.

Według KCNA test nowej broni przebiegł pomyślnie, a przywódca Korei Północnej "nie ukrywał radości". Koreańskie agencje prasowe podają rozbieżne informacje na temat tego, jakiego rodzaju broń była testowana - południowokoreańska agencja prasowa Yonhap poinformowała, że była to broń strategiczna, natomiast północnokoreańska KCNA określiła ją mianem broni taktycznej.

- Dzisiejszy rezultat jest kolejną demonstracją naszych szybko rozwijających się zdolności obronnych całego regionu i przełomem we wzmacnianiu naszych zdolności bojowych - relacjonuje słowa Kim Dzong Una agencja prasowa KCNA. Przywódca Korei Północnej miał także podkreślić, że szczególnie zainteresowany nowym systemem broni był ojciec przywódcy Korei Północnej, Kim Dzong Il.

Jaką broń testują koreańczycy? AS: nie wydaje się, aby była to broń nukrealna

Amerykańska agencja Associated Press oceniła, że testy nowej broni w Korei Północnej nie są prawdopodobnie testami broni nuklearnej ani pocisków rakietowych. AP podkreśla jednak, że przeprowadzenie prób z bronią przez północnokoreańskiego przywódcę może wpłynąć na relacje pomiędzy Pjongjangiem i Waszyngtonem, które w dalszym ciągu próbują ustalić warunki rozbrojenia nuklearnego półwyspu koreańskiego. Rokowania pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem i Kim Dzong Unem utknęły w martwym punkcie po czerwcowym spotkaniu przywódców w Singapurze.