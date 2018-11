facio60 godzinę temu Oceniono 13 razy 7

Prawdę mówiąc, to dziwię się mieszkańcom takiego np. Bangladeszu czy Pakistanu, że nie ruszą masowo do Europy. W takim Bangladeszu ludzie śpią na torach kolejowych a często włączenie się w ruch uliczny, czy wyjście na ulicę z domu to nie lada wyczyn - taki natężenie ruchu wynikające z przeludnienia. A mnożą się tam, mimo to, na potęgę. Być może nie wiedzą jeszcze, że w Europiej żyć bez żadnego wysiłku kilka razy lepiej niż u siebie i że oby tylko zdecydowali się wyruszyć, nikt i nic ich nie zatrzyma, a nawet jak nie otrzymają azylu, lewackie ruchy nie dopuszczą do deportacji.

Być może za mała jest propaganda w tamtych rejonach. W wielu państwach Afryki, młodzi męzczyźni wierzą, że w Europie czekają na nich domy, względnie duże mieszkania w centrach miast, samochód a nawet kobiety, które chętnie rozłożą nogi na sam widok przybysza.

Gdy po przybyciu, okazuje się to nieprawdą, wielu ostro protestuje i żąda lepszych warunków. Ale mimo to, mają o wiele lepiej niż tam skąd przybyli.

Czaka nas jeszczewiele niespodzianek w tym względzie i zapewne nie będą dla nas, Europejczyków zbyt przyjemne. A biorąc pod uwagę globalne ocieplenie i brak wody pitnej, strach się bać.