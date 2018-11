Moskwa odpiera zarzuty o zakłóceniach sygnału GPS w czasie wielkich manewrów NATO

veni.vici 19 minut temu Oceniono 6 razy 6

NATO pyta swego największego wroga, czyli Rosję, czy przypadkiem nie zakłócała GPS podczas natowskich ćwiczeń. Myślę, że NATO powinno podpisać jakiś układ z Rosją, swym największym wrogiem, że gdy już wybuchnie prawdziwa wojna, w żadnym wypadku nie będzie zakłócała sygnałów GPS, niezbędnych NATO do atakowania Rosji. Inne wyjście to takie, by NATO nauczyło się korzystać z systemu GLONASS, którego Rosja prawdopodobnie zakłócać nie będzie.