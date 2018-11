Unijni ministrowie zajmą się kwestią praworządności w Polsce. Po raz siódmy

Dyskusja w Brukseli, która ma się rozpocząć po godzinie 11, nie odbędzie się w formie oficjalnego wysłuchania - takie do tej pory były dwa - lecz w ramach podsumowania dotychczasowych rozmów.

Początkowo w posiedzeniu miał wziąć udział wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Ostatecznie poinformowano, że Polskę będzie reprezentował ambasador przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś.

Unijni ministrowie będą rozmawiać o praworządności w Polsce

Do tej pory wiceminister Szymański brał udział w każdym spotkaniu ministerialnym, na którym były omawiane kwestie praworządności i procedura przeciwko Polsce związana z artykułem 7. Zorganizowane zostały dwa wysłuchania - w czerwcu i we wrześniu, odbyło się też kilka dyskusji o zmianach w sądownictwie.

Jak informuje RMF FM, powodem nieobecności Konrada Szymańskiego ma być choroba.



Na ostatniej naradzie ministerialnej, miesiąc temu, informacje o rozmowach z Polską przedstawił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który skrytykował zmiany w polskim sądownictwie. Zarzuty odpierał wtedy właśnie Konrad Szymański. Wiceszef polskiej dyplomacji stwierdził, że skoro sprawa trafiła do unijnego Trybunału Sprawiedliwości i jest przedmiotem sporu, to nie powinna być dyskutowana na unijnych posiedzeniach ministerialnych, by nie było podejrzeń o próby wpływania na wyrok.



Austriacy, którzy kierują pracami Unii, poinformowali jednak w ubiegłym tygodniu, że konsultowali tę kwestię z prawnikami i z otrzymanej analizy wynika, że nie ma żadnego konfliktu - obie sprawy mogą być prowadzone równolegle.

Trybunał Sprawiedliwości UE zawiesił przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym

Przypomnijmy, że 19 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesił niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, o co wnioskowała Komisja Europejska. Wśród zawieszonych przepisów jest ten dotyczący przechodzenia sędziów w stan spoczynku, którzy skończyli 65 lat.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał przywrócić odesłanych w stan spoczynku sędziów do pracy na warunkach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Zdecydowano także, że Polska co miesiąc ma informować o wykonaniu środków tymczasowych.

Jeśli Polska nie zastosuje się do środków tymczasowych, Trybunał może nałożyć na Polskę kary finansowe. Przykładowo, wysokość kar w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej wyniosła 100 tysięcy euro dziennie. Część prawników uważa, że w tym przypadku kara może być nawet wyższa.