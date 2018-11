100-lecie niepodległości Polski. Cały świat czyta najważniejszą depeszę Józefa Piłsudskiego

Z okazji 11 listopada Japończycy, Francuzi, Niemcy, Amerykanie, Brytyjczycy i Włosi zostali zaproszeni do stworzenia spotu z okazji 100-lecia niepodległości.

11 listopada. Obcokrajowcy czytają depeszę Piłsudskiego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało właśnie nowy spot z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Do jego nagrania zaproszono przedstawicieli sześciu krajów i poproszono ich o przeczytanie symbolicznej depeszy marszałka Józefa Piłsudskiego sprzed stu lat.

Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych - wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym

- czytają mieszkańcy Japonii, Francji, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Dlaczego akurat te państwa? Ponieważ marszałek Piłsudski ponad 100 lat temu wysłał tę depeszę właśnie do przedstawicieli tych sześciu krajów.

Depesza jest jednym z najważniejszych dokumentów polskiej dyplomacji. Przygotowano ją w języku francuskim, a 16 listopada 1918 roku wysłano do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i opublikowano w "Monitorze Polskim". Dokument został też wysłany do prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz do rządów angielskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego i niemieckiego.

Większość krajów europejskich nawiązała stosunki dyplomatyczne z Polską kilka miesięcy później, w 1919 roku.