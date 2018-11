Litewskie lokomotywy zagrały hymn Polski. Tak nasi sąsiedzi uczcili 100. rocznicę odzyskania niepodległości

jozbieszczad 16 minut temu 0

Piękne . A to z zeszłego roku .

11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości Polski byłem na Litwie. Dużo rozmawiałem z Litwinami i przedstawicielami polskiej społeczności na temat dyskryminacji Polaków i licznych publikacji w prasie, autorzy których ten fakt stanowczo odmawiają.



W rozmowach z Litwinami wielokrotnie sugerowałem, by w sferze językowo-kulturowo-oświatowej dano litewskim Polakom to, czego chcą, a przestaną walczyć i asymilacja państwowa będzie sprawniej postępować. Niestety, wśród Litwinów dominuje krótkowzroczność, a to utwierdza walczących Polaków w swoich przekonaniach.



Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że litewski patriotyzm i nacjonalizm karmi się mitem antypolskim. Tworzący się w połowie XIX wieku nowoczesny naród litewski wzrastał w odcinaniu się od polskości. W psychice Litwinów jest głęboko zakorzeniony lęk przed polonizacją. To zapewne jest jedną z przyczyn oporów Litwinów przed zaakceptowaniem żądań mniejszości polskiej. Lecz zdają sobie sprawę, że Polska jest Litwie potrzebna. Jest jej oknem do zachodniej Europy.



Rządy w Polsce i na Litwie się zmieniają, ale sytuacja Polaków tuż za naszą granicą ciągle pozostaje bez zmian. Nie ma drugiego takiego państwa w UE, gdzie mniejszość polska byłaby tak jawnie dyskryminowana. Przez kilkadziesiąt lat nie pomaga dosłownie nic. PO, PiS, nie ma znaczenia. Żadne wizyty państwowe, apele, rozmowy.



Od lat słyszymy o tych samych problemach. Polacy na Litwie nie mogą w dokumentach pisać swoich nazwisk w języku polskim, tylko w języku litewskim. W rejonach, gdzie są duże skupiska ludności polskiej, nie mogą umieszczać tabliczek informacyjnych w języku polskim, tylko litewskim. Dla porównania – Litwini mieszkający w Polsce, zwłaszcza w okolicy Sejm, nie mają z tym żadnego problemu.