Przeżył zamach w Las Vegas, zginął w Kalifornii. Matka: Nie chcę modlitw, chcę kontroli broni

feelek 3 godziny temu Oceniono 8 razy 4

mówcie co chcecie:



wolę strefę euro niż dolara



: łatwiej przeżyć - pono w Londynie patrolująca policja nie ma przy sobie broni?

Co za zacofanie wobec Los Angeles, gdzie oprócz magnum 45, kamizelki kuloodpornej, hełmu ma się jeszcze w zanadrzu ... banknoty z napisem: "In God we trust" ( ufamy Bogu)



Bóg na to rozkłada ręce i mówi: rozbrójcie idiotów, to pogadamy