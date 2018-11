80. rocznica Nocy kryształowej. Neonaziści chcieli ją uczcić marszem. Zakazał go sąd

jezierskiadam godzinę temu Oceniono 15 razy 9

Zacznijmy od Maksymiliana Kolbego. Był kimś w rodzaju przedwojennego Rydzyka. Pionierem w wykorzystywaniu mediów do katolickiej ewangelizacji. Bazował między innymi na antysemityzmie. Jego wydawnictwa biły rekordy nakładów i wpływu politycznego na społeczeństwo.

Czy wierzył w brednie, które wypisywały jego wydawnictwa?

Myślę, że nie we wszystkie.

Jakie motywy nim kierowały? Nie wszystko należy oceniać jednoznacznie negatywnie. Zapoznanie się z twórczością Maksymiliana Kolbego wskazuje na to, że chciał również chronić przed nadużyciami dokonywanymi przez środowiska zdominowane w II RP przez Żydów. Motywować katolików do aktywności politycznej i gospodarczej. Itp.

Kiedy znalazł się w Obozie Auschwitz, zobaczył jakie efekty przyniosła wieloletnia propaganda antysemicka, w której czynnie się udzielał. Maksymilian popełnił samobójstwo.„ Oddał swoje życie za życie innego więźnia”. Tak to ujmuje katolicka hagiografia. Zrobiono z niego świętego. W towarzystwie innych świętych nie wyróżnia się specjalnie brakiem etyki. Mamy znacznie gorszych. Także autorstwa JP2.

Getta nie wymyślili hitlerowcy. Mniejszości religijne i etniczne były okresowo prześladowane zawsze i wszędzie. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów system prawny zapobiegał wielu konfliktom z mniejszością żydowską. Bardziej tolerancyjny system spowodował, że nasze tereny stały się ojczyzną wielu pokoleń Żydów. Prześladowani Żydzi z całej Europy uciekali do Rzeczypospolitej.

Rozbiory i XIX wieczna koncepcja państwa narodowego spowodowały gwałtowną zmianę stosunków prawnych i postaw społecznych.

Żydzi, którzy od wieków pozbawieni byli formalnych wpływów na politykę państwa nie zrozumieli, że rozbiory są dla nich bardzo szkodliwe. Bardzo niewielu przyłączyło się do ruchu na rzecz odzyskania niepodległości. Niepodległość też zaczęła być inaczej rozumiana.

Żydzi zawsze nazywali siebie Narodem. Teraz to słowo zmieniło znaczenie. W XIX wieku na terenach, które dawniej należały do Rzeczypospolitej powstało wiele ruchów narodowych.

Syjonizm był ich żydowskim odpowiednikiem.

Adam Jezierski