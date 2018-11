Watykan. Znaleziono kolejne ludzkie szczątki. Media: to może być zaginiona Emanuela Orlandi

Teren odnalezienia szczątków jest obszarem eksterytorialnym i należy do Stolicy Apostolskiej. Podobnie jak w poprzednim przypadku, znaleziono je podczas prac konserwatorskich.

Watykan. Znaleziono kolejne ludzkie szczątki

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi włoski wymiar sprawiedliwości we współpracy z Watykanem. Pierwsze szczątki robotnicy znaleźli na terenie piwnicy nuncjury apostolskiej pod koniec października. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że są to kości młodej kobiety o drobnej budowie.

Znalezione szczątki, podobnie jak poprzednie, zostały skierowane do badań DNA. Wyniki pozwolą na ustalenie wieku i płci ofiary oraz przybliżonego czasu, w którym zginęła.

Zaginięcie Emanueli Orlandi. Kim była 15-latka?

Od czasu odnalezienia pierwszych szczątków włoskie media spekulują, że mogą należeć do Emanueli Orlandi, 15-letniej córki urzędnika kurii rzymskiej, która w 1983 roku zaginęła bez śladu. Okoliczności jej zaginięcia nigdy nie zostały wyjaśnione. Przypuszczano, że miało związek z porwaniem, którego dokonały osoby chcące wymusić zwolnienie z więzienia Alego Agcy - tureckiego zamachowca, który strzelał do papieża Jana Pawła II w 1981 roku.

W 2012 roku znany egzorcysta ojciec Gabriele Amorth stwierdził, że Emanuela Orlandi została porwana przez Żandarmerię Watykańską do udziału w grupowych aktach seksualnych. Media spekulują również, że szczątki odnalezione w Rzymie należą do Mirelli Gregori, która zaginęła w tym samym roku, co Emanuela Orlandi. Dochodzenie w jej sprawie również wskazywało na związek zaginięcia z grupą terrorystyczną Szare Wilki, której członkiem był Ali Agca.