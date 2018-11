Nowożeńcy po weselu chcieli polecieć na swoje ranczo. Zginęli w katastrofie śmigłowca

malepifko pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

Kumpel opowiadał, że u jego kumpla wyglądało to trochę inaczej,. Nowożeńcy wsiedli na statek i popłynęli w podróż poślubną. Wrócił sam mąż, bo żonka zakochała się w jakimś pasażerze i dała dyla przy okazji cumowania w którymś z portów. Nie żartuję. Gościu do dzisiaj jest obiektem niewybrednych żartów. Przecież mogła się z nim dogadać, normalnie wrócić i zaaranżować jakąś kłótnię, by nie było kichy, ale gdzie tam, co ją to obchodzi, mimo że trzy tygodnie wcześniej przysięgała w kościele...