W zeszłym tygodniu na odrę zachorowało ponad 1300 Ukraińców

qawsedrftg 2 godziny temu Oceniono 17 razy 11

Niech żyje demokracja, wolność i ubogacenie wielokulturowe! Ukraina pod wodzą demokratycznych oligarchów i banderowców zmierza w stronę standardów failed state (jak Somalia albo Afganistan), a my z jankeskiego rozkazu mamy się też podłączyć.



Może niech Poroszenko odpali kilka grosików ze swojej wielomiliardowej fortuny?



A może skoro POPiSowcy tak tęsknią do II RP, to i będą przywrócone ówczesne standardy opieki zdrowotnej? Ponad połowa społeczeństwa bez żadnego ubezpieczenia? Bez ogólnokrajowego systemu?