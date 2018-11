Poseł Kukiz'15 spotkał się z Baszarem al-Asadem. Wcześniej był na spotkaniu z Hezbollahem

Parlamentarny Zespół na rzecz współpracy polsko-syryjskiej działa zaledwie od 24 października tego roku, ale nie przeszkodziło to, by jeden z jego członków pojawił się w Syrii i rozmawiał z Baszarem al-Asadem, prezydentem tego kraju.

W skład zespołu wchodzą posłowie: Piotr Liroy-Marzec, Robert Winnicki (niezrzeszeni, do Sejmu wchodzili z list Kukiz'15) i Paweł Skutecki z Kukiz'15.

To własnie ten ostatni pojawił się w w środę w Damaszku, stolicy Syrii, gdzie - jak zapewnia - spotkał się "ze wszystkimi, od liderów religijnych, przez posłów frakcji rządowej i opozycji, prezydium parlamentu, do prezydenta Baszara al-Asada".

"Dziękujemy za ofiarę krwi syryjskich żołnierzy"

Wizytę odnotowały także syryjskie agencje informacyjne. Na stronie jednej z nich, SANY, wiadomość o wizycie Skuteckiego odnotowywana jest jako jedna z najważniejszych. Jak relacjonuje SANA, polska delegacja miała omawiać możliwości biznesowe dla firm znad Wisły związane z odbudową zniszczonej wojną Syrii.

Paweł Skutecki wspomniał o tym wątku na Facebooku słowami, "firmy z błyskiem w oku czekają na sygnał do odbudowy kraju". Dalej pisał:

Dziękujemy za ofiarę krwi syryjskich żołnierzy, którzy pokonali samozwańcze Państwo Islamskie. Przyjechaliśmy do Damaszku żeby na własne oczy zobaczyć bezpieczne, normalnie funkcjonujące, tętniące życiem miasto. Drugi cel był dla mnie, jako przewodniczącego Zespołu do spraw Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego równie ważny: musiałem się przekonać, jak traktowane są mniejszości religijne.

SANA także podkreśla, że Skutecki podczas spotkań mówił o tym, że Polska wspierała Syrię w walce z terroryzmem i przypomniał, że utrzymywała z nią cały czas stosunki dyplomatyczne.

Poseł Kukiz'15 na spotkaniu z Baszarem al-Asadem

Z kolei Al-Masdar News (AMN), szerzej opisała samo spotkanie Skuteckiego z Baszarem al-Asadem, prezydentem Syrii, oskarżanym o zbrodnie przeciwko ludzkości.

- Dla każdego rządu czy administracji, zrozumienie tego, co teraz się dzieje, to jeden z najważniejszych kroków, na drodze budowania prawidłowej i realistycznej polityki, która pomaga w przyjmowaniu stanowisk służących interesom obywateli i przyczyniają się do ich ochrony - cytuje wypowiedź al-Asada AMN.

Prezydent Syrii mówił też, że "największym błędem wielu państw Europy jest odszczepienie od rzeczywistości".

Wojna w Syrii. Pierwsze kontakty z Damaszkiem

To w ostatnim czasie drugi kontakt polsko-syryjski. Pod koniec sierpnia wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz spotkał się w Damaszku ze swoim syryjskim odpowiednikiem, Fayssalem Mikdadem.

Syryjska wojna domowa trwa od ponad siedmiu lat i zginęło w niej co najmniej 500 tys. osób. Rosjanie, którzy podjęli interwencję w Syrii w 2015 roku, ostatnio podsumowali, że od tamtego momentu "wyeliminowali ponad 87,5 tys. rebeliantów".

W kontekście wojny w Syrii często rebeliantów - przeciwników al-Asada - opisuje się jako terrorystów. Tymczasem są to uzbrojeni opozycjoniści, którzy są zwalczani wszelkimi środkami właśnie pod hasłem "walki z terroryzmem".

Spotkanie z Hezbollahem

Sam Skutecki jest już niemal znany ze swoich kontrowersyjnych wypraw i spotkań. W marcu wizytował Liban, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem tego kraju generałem Michelem Aounem. Jak pisał na Facebooku poseł, "na poziomie politycznym i duchowym, jest między naszymi krajami bardzo dobrze".

Tego samego dnia Skutecki spotkał się także z liderem partii Hezbollah Mohammadem Raadem. To o tyle kontrowersyjne, że ta partia została uznana przez niektóre kraje (m.in. USA, Izrael i Wielką Brytanię) za organizację terrorystyczną.