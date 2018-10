O nadzwyczajnych inspekcjach poinformował dzień po katastrofie samolotu Lion Air minister transportu Indonezji Budi Karya Sumadi. - Sprawdzamy maszyny B737 Max 8, żeby dowiedzieć się, czy jest z nimi jakiś problem, czy nie - stwierdził. Nie spekulował na temat możliwych przyczyn katastrofy. Służby nadal szukają czarnych skrzynek maszyny i głównej części wraku. Śledztwo nawet na dobre się nie rozpoczęło.

Z maszyną były problemy

W mediach indonezyjskich i nie tylko, jest już jednak wiele domysłów. Do sieci wyciekły nawet zdjęcia mające przedstawiać ostatnią stronę książki serwisowej feralnej maszyny, która rozbiła się w poniedziałek. Wynika z niej, że podczas lotu, który odbył się dzień wcześniej były problemy techniczne, skutkujące nieprawidłowymi wskazaniami części przyrządów w kokpicie. W nocy przeprowadzono naprawy i usterka miała zostać usunięta. Sam fakt zaistnienia problemów i przeprowadzenia napraw potwierdziła linia lotnicza. Nie podano jednak szczegółów.

Feralny lot był pierwszym po pracach techników. Niedługo po starcie załoga maszyny poinformowała kontrolę lotów o problemach technicznych i poprosiła o zgodę na powrót na lotnisko. Otrzymała ją, ale nie zawróciła. Samolot rozbił się po 12 minutach lotu.

Portal Flightradar24 opublikował wykres przedstawiający prędkość i wysokość maszyny podczas tego krótkiego czasu. W porównaniu z zapisem identycznego lotu dzień wcześniej, jest on bardzo nieregularny. Maszyna to zwalniała, to przyśpieszała i momentami znacząco zmieniała wysokość. Ostatecznie weszła w gwałtownie nurkowanie i rozbiła się.

- Nieregularny przebieg lotu pozwala podejrzewać, że mogły być problemy z systemem powiązanym z rurkami Pitota - stwierdził w rozmowie z "New York Times" Gerry Soejatman, indonezyjski ekspert ds. lotnictwa.

Wykresy prędkości (linia żółta) i wysokości (niebieska). U góry feralny lot zakończony katastrofą, na dole lot dzień wcześniej Flightradar24

Bardzo ważna część

Rurki Pitota to niewielkie urządzenia, które dokonują pomiaru ciśnienia powietrza opływającego samolot i są elementem szerszego systemu, pozwalającego określić między innymi prędkość i wysokość lotu. Jeśli jest z nim problem, to załoga może widzieć na wskaźnikach w kokpicie nieprawidłowe informacje na temat tego, jak porusza się maszyna. Utrudnia to pilotowanie, a w skrajnych wypadkach może prowadzić do katastrof.

Jedną z najsłynniejszych jest katastrofa lotu Air France 447 w 2009 roku. Airbus A330 spadł wówczas do Atlantyku zabijając 228 osób. Po bardzo długim i trudnym śledztwie uznano, że musiało dojść do zatkania jednej z rurek Pitota przez lód. Błędne informacje podawane przez system doprowadziły do wyłączenia się autopilota, a załoga nie zdołała na czas zrozumieć i opanować sytuacji. Nie wiedząc z jaką naprawdę prędkością lecą, wykonali takie manewry maszyną, że utracili nad nią kontrolę.

Nieregularny wykres prędkości i wysokości ostatniego lotu Boeinga B737 linii Lion Air, oraz ostateczne gwałtowne wejście w nurkowanie, prowadzi do spekulacji, że teraz doszło do podobnej sytuacji.

Rurka Pitota i dodatkowe czujniki umożliwiające kontrolę między innymi wysokości oraz prędkości na burcie maszyny A380 Fot. David Monniaux/Wikipedia CC BY-SA 3.0

Nowe samoloty, które ma też LOT

Nakaz przeprowadzenia nadzwyczajnych kontroli pozostałych B737 Max latających w barwach indonezyjskich linii lotniczych nie obejmuje maszyn w innych krajach. Jeśli Indonezyjczycy rzeczywiście znajdą coś wskazującego na możliwość problemów technicznych tych nowych samolotów, to sprawą mogą zainteresować się Boeing i amerykańskie oraz europejskie służby dbające o bezpieczeństwo lotów.

B737 Max są bardzo nowe. To najmłodsza odsłona najpopularniejszego samolotu pasażerskiego Boeinga – B737. Pierwsze dostawy miały miejsce w 2017 roku. Ten, który rozbił się u wybrzeży Indonezji, miał zaledwie kilka miesięcy w służbie. Sześć takich maszyn zamówił polski LOT, cztery są już w Polsce.

Ogólnie na całym świecie lata już 219 B737 Max. Zamówionych jest prawie pięć tysięcy.