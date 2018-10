Donald Trump nie pełni urzędu nawet dwa lata, a o jego prezydenturze powstało już kilka książek. Z nich oraz innych relacji w mediach wyłania się obraz chaotycznej administracji i podatnego na impulsy prezydenta. Pojawiają się też zarzuty, że Trump - pomimo wyborczych obietnic - nie przemęcza się w swojej pracy. W niecałe dwa lata rządzenia spędził 149 dni na polach golfowych.

Teraz serwis Politico.com ma kolejne dowody na to, że prezydent poświęca pracy dużo mniej czasu, niż jego poprzednicy. Dziennikarze dotarli do nieoficjalnego kalendarza prezydenta na zeszły tydzień.

Wynika z niego, że w poniedziałek Trump zaczął pracę o godz. 11, a we wtorek - o godz. 13. W ten dzień miał zaplanowane dziewięć godzin tzw. "executive time" (czyli czasu "kierowniczego" lub "wykonawczego"). Konkretna praca - briefingi, oficjalne spotkania i wystąpienia - zajmuje mu około trzech godzin dziennie. Amerykański serwis zwraca uwagę, że dzień, kiedy Trump miał dziewięć godzin prywatnego czasu, przypadł na koniec kampanii wyborczej i tydzień, w którym do politycznych przeciwników Trumpa wysłano bomby.

"Executive time", czyli telewizja i Twitter

Według jego asystentów w nawet 3-godzinnych blokach "executive time" Trump zajmuje się m.in. myśleniem o polityce lub dzwonieniem do polityków, w tym zagranicznych przywódców. Potwierdza to fakt, że Trump czasem informuje o rozmowach z liderami innych państw, które nie były zaplanowane w jego oficjalnym kalendarzu.

Jednak zgodnie z relacjami, do których dotarły media, "executive time" oznacza czas, który prezydent spędza przede wszystkim na oglądaniu telewizji, siedzeniu na Twitterze oraz telefonach do swoich bliskich współpracowników. Politico.com zwraca uwagę, że potwierdzają to niektóre zachowania prezydenta. Niektóre z jego wpisów na Twitterze, wyraźnie nawiązujące do programów TV, zostały napisane właśnie w czasie oznaczonym jako "executive time" w jego kalendarzu.

Trump podatny na impulsy

Prezydent poświęca niewiele czasu na zadania związane z rządzeniem. W kalendarzu, do którego dotarli dziennikarze, w sumie tylko dwie godziny w tygodniu są przeznaczone na briefingi dotyczące polityki jego administracji. Otrzymanie codziennego raportu prezydenckiego (który zawiera ściśle tajne analizy, informacje wywiadowcze i raporty z tajnych operacji) było zaplanowane na dwa dni z pięciu. Ponadto według relacji Trump jest podatny na impulsy i na przykład przeczytanie o jakimś problemie w prasie może spowodować, że naprędce zwoła naradę na ten temat.

Doradcy byłych prezydentów, z którymi rozmawiało Politico.com, opisują, że różni prezydenci mieli różne sposoby pracy i planowania swojego czasu. George W. Bush zaczynał pracę wcześnie rano, z kolei Barack Obama pracował do późna. Jednak ich dni były wypełnione spotkaniami i briefingami. - Ale brak struktury dnia sprawia, że nie ma systematycznego procesu podejmowania decyzji. To może być poważnym problemem - ocenił Yuval Levin, doradca prezydenta Busha.