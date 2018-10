Donald Trump chce skończyć z "prawem ziemi". Narodziny w USA nie dadzą obywatelstwa

Piotr Adamczyk pół godziny temu Oceniono 12 razy 4

To śmieszne i żałosne co amerykanie mówią : "elektorat, który jest często przeciwny przybyszom z innych państw" - i mówią to ludzie których przodkowie tu przyjechali z obcych państw , wymordowali rodowitych mieszkańców tego kontynentu , resztki ich zamknęli w rezerwatach. I oto oni teraz są tu rodowici a inni są z obcych państw ,