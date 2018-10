Katastrofa samolotu Lion Air. Piloci nie zgłosili awarii, chcieli wracać. Śledczy szukają przyczyn

Nadal nie wiadomo, co mogło być bezpośrednią przyczyną katastrofy samolotu Lion Air. Boeing 737, na którego pokładzie było 189 osób, spadł do Morza Jawajskiego w poniedziałek niedługo po starcie z Dżakarty w Indonezji.

W pobliżu miejsca, gdzie spadł samolot, wyłowiono z wody szczątki ofiar katastrofy, fragmenty maszyny, kamizelki ratunkowe i przedmioty należące do pasażerów oraz do członków załogi.

Linie Lion Air poinformowały, że samolot miał usterkę techniczną podczas poprzedniego lotu, została ona jednak naprawiona zgodnie z procedurami. Lion Air Group zapewnia, że maszyna była sprawna; była wykorzystywana od sierpnia. Boeing 737 należący do indonezyjskich linii miał na swoim koncie zaledwie ok. 800 wylatanych godzin.

Katastrofa samolotu Lion Air

Boeing 737 leciał z Dżakarty do Pangkal Pinang. Wieża kontrolna straciła kontakt z pilotami po 13 minutach rejsu, po starcie z międzynarodowego lotniska w Dżakarcie. Tuż przed zniknięciem z radarów piloci zgłosili potrzebę powrotu do portu lotniczego. Nagle samolot spadł do morza.

Dotychczas nie odnaleziono czarnej skrzynki. A ta może odpowiedzieć na wiele pytań, bo w sprawie są wątki, których śledczy nie rozumieją.

- Najdziwniejsze jest dla mnie to, że piloci nie zgłosili awarii. Po prostu stwierdzili: "wracamy". Maszyna bardzo ostro zanurkowała, co nie jest standardowym zachowaniem. Piloci w podobnym przypadku utrzymaliby wysokość i skręcili w stronę lotniska - komentuje w rozmowie z CNN ekspert ds. bezpieczeństwa w lotnictwie David Soucie.

Wszystko wskazuje na to, że przyczyną katastrofy nie była pogoda, jak również niedoświadczenie pilotów - obaj spędzili w powietrzu ok. 5-6 tys. godzin.